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07:19 16.02.2024

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 п'ятниці.

Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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