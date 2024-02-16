Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 п'ятниці.

Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.