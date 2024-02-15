Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

Увечері 15 лютого ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору населеного пункту Вільхуватської громади в Куп'янському районі, унаслідок яких загинуло троє людей, ще двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в четвер увечері.

У повідомленні ДСНС у телеграмі ідеться, що внаслідок бомбардувань сталася пожежа в житловому будинку та господарській будівлі. Загальна площа пожежі становила 190 кв.м. Крім того, було зруйновано поруч розташовану житлову будівлю з надвірними спорудами.

"Друге влучання було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинули троє людей: чоловік, жінка та дівчина (приблизно 17-18 років), які перебували біля машини, ще двоє постраждали", - інформує ДСНС.

Служба повідомляє уточнює, що для ліквідації наслідків бомбардування залучалося 3 одиниці техніки та 14 рятувальників.