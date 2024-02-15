Події

21:36 15.02.2024

Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

1 хв читати

Увечері 15 лютого ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору населеного пункту Вільхуватської громади в Куп'янському районі, унаслідок яких загинуло троє людей, ще двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в четвер увечері.

У повідомленні ДСНС у телеграмі ідеться, що внаслідок бомбардувань сталася пожежа в житловому будинку та господарській будівлі. Загальна площа пожежі становила 190 кв.м. Крім того, було зруйновано поруч розташовану житлову будівлю з надвірними спорудами.

"Друге влучання було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинули троє людей: чоловік, жінка та дівчина (приблизно 17-18 років), які перебували біля машини, ще двоє постраждали", - інформує ДСНС.

Служба повідомляє уточнює, що для ліквідації наслідків бомбардування залучалося 3 одиниці техніки та 14 рятувальників.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 15.02.2024
Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

19:49 15.02.2024
Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

18:59 15.02.2024
Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

18:18 15.02.2024
Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

13:14 15.02.2024
Росіяни обстріляли Херсон, загинула літня жінка - ОВА

Росіяни обстріляли Херсон, загинула літня жінка - ОВА

10:29 15.02.2024
Кількість жертв ворожого удару по Великому Бурлуку зросла до 4-х - Синєгубов

Кількість жертв ворожого удару по Великому Бурлуку зросла до 4-х - Синєгубов

21:11 14.02.2024
Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

18:59 14.02.2024
Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

10:19 14.02.2024
У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

09:28 14.02.2024
РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів"

Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

ОСТАННЄ

Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

Завданнями Спільного центру України та НАТО буде вдосконалення військової освіти та підвищення взаємосумісності

У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

У Київській області на 18:00 зафіксовано 21 пошкоджений будинок унаслідок ранкової ракетної атаки, люди не постраждали

Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

У Кіровоградській області майже 12 годин ліквідовували пожежу на підприємстві, загинув рятувальник

За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА