ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ударів по двох районах зосередження особового складу російських окупантів, одному артилерійському засобу, одному ворожому складу боєприпасів і одній радіолокаційній станції противника.