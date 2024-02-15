Правоохоронці повідомили про підозру інженеру-конструктору оборонного підприємства, який передавав інформацію росіянам

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону провідному інженеру-конструктору конструкторського відділення оборонного підприємства в Миколаївській області повідомлено про підозру в державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, з серпня 2022 року підозрюваний сприяв у проведенні підривної діяльності проти України. Добровільно вступивши у злочинну змову із представником рф, він збирав, систематизував та передавав йому через Telegram відомості щодо окремих конструкторських розробок оборонного підприємства", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці затримали інженера-конструктора в порядку ст. 615 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.