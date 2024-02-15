Українські ракетники за добу вдарили по шести районах розміщення сил армії РФ, а також вразили три РЕБи

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в четвер уранці.

Крім того, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.