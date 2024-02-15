Туреччина готова зайнятися відновленням Сектора Гази у співпраці з Єгиптом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з лідером Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі заявив про готовність відновити сектор Газа за підтримки Каїра, повідомляє агентство ЕФЕ.

"У середньостроковій перспективі ми готові відновити сектор Гази у співпраці з Єгиптом", - наголосив Ердоган на спільній прес-конференції з ас-Сісі в Каїрі.

Крім того, Ердоган заявив, що "населення сектору Гази не повинно піддаватися вигнанню" і підтримав позицію Єгипту, який, прагнучи зупинити потік біженців на Синайський півострів, серйозно зміцнив кордон з анклавом: створив п'ятикілометрову буферну зону, звів бетонні стіни на поверхні і під землею.

Турецький лідер розкритикував плани Ізраїлю щодо наступу на місто Рафах на кордоні анклаву з Єгиптом і закликав ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу "відмовитися від політики масових убивств у Рафаху".

Президент Туреччини також повідомив, що його країна прийняла близько 700 палестинських біженців, які прибули через Єгипет, для надання їм медичної допомоги, додавши, що "сповнений рішучості" зміцнювати відносини з Каїром на всіх рівнях.

Зі свого боку ас-Сісі подякував Туреччині за відправлення гуманітарної допомоги в сектор Гази. Лідер Єгипту також закликав до негайного припинення вогню в секторі Гази, "щоб з'явилася можливість якомога швидше відновити мирний процес".

Це був перший візит Ердогана до Єгипту за останні 12 років.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Газі.

Наразі ізраїльська армія готується до штурму Рафаха, де від бойових дій ховаються приблизно 1,5 млн із 2,3 млн жителів анклаву. За даними ізраїльської сторони, у місті ховаються формування бойовиків ХАМАС, які залишаються.

ООН і багато країн закликають Ізраїль відмовитися від цих планів.