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22:17 14.02.2024

Геращенко звинувачує прес-службу апарату Ради в поширенні неправдивої інформації

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Геращенко звинувачує прес-службу апарату Ради в поширенні неправдивої інформації

 Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звинувачує прес-службу апарату Верховної Ради в поширенні неправдивої інформації щодо нібито відсутності запрошень лідеру фракції Петру Порошенку на Мюнхенську безпекову конференцію, а також до Польщі та Ізраїлю.

"На зустрічі зі Стефанчуком Порошенко ще раз продемонстрував йому всі відповідні запрошення і до Мюнхена, і до Ізраїлю, і до Польщі", - написала Геращенко у Фейсбуці.

Вона зазначила, що на зустрічі зі Стефанчуком у середу, окрім Порошенка, були присутні вона та її колеги по фракції Іванна Климпуш-Цинцадзе і Артур Герасимов.

"Усі ці запрошення в прямому ефірі ми продемонстрували і на брифінгу у ВР, коли вийшли від спікера", - зазначила Геращенко.

"А від Руслана Стефанчука, якого ми публічно запрошуємо на зустріч із фракцією "ЄС", ми очікуємо офіційної інформації щодо нашої зустрічі", - наголосила народний депутат.

Геращенко також оприлюднила у Фейсбуці скани запрошень Порошенка.

Як повідомлялося, Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження Петра Порошенка для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і главами урядів країн-членів Європейського Союзу.

Зі свого боку прес-служба апарату Верховної Ради заявила, що документів, які б підтверджували заплановані зустрічі, ні від Порошенка, ні від міжнародних лідерів до парламенту не надходило.

Теги: #рада #україна #опозиція

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