Окупанти вдень обстріляли Миколаївку Краматорського району, двоє мешканців загинули

Двоє людей загинули й одна дістала поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14-ї години - у зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранень. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі у середу.