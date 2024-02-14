Події

15:56 14.02.2024

Окупанти вдень обстріляли Миколаївку Краматорського району, двоє мешканців загинули

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Двоє людей загинули й одна дістала поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14-ї години - у зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранень. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін у телеграмі у середу.

Теги: #донецька_обл

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