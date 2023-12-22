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13:59 22.12.2023

"Метінвест" мобілізував ресурси та долучився до створення поясів оборони ЗСУ в Донецькій області

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"Метінвест" мобілізував ресурси та долучився до створення поясів оборони ЗСУ в Донецькій області

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова мобілізувала додаткові ресурси на будівництво військових фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони на ключових напрямках театру бойових дій у Донецькій області.

Згідно з пресрелізом, з перших днів повномасштабного вторгнення "Метінвест" долучився до зведення фортифікаційних споруд у містах присутності. В координації з Міністерством оборони України та у взаємодії з інженерними військами було визначено пріоритетні напрямки для створення поясів оборони.

При цьому наголошується, що в режимі 24/7 фахівці компанії та важка техніка працюють над зведенням оборонних споруд, які стануть додатковим захистом для містян та українських воїнів. Сьогодні інтенсивність роботи зросла. Найактивніші дії цілодобово тривають на донецькому напрямку, де робота ведеться разом із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією.

"Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону. Група "Метінвест" вважає за необхідне мобілізувати додаткові ресурси на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд уздовж лінії зіткнення. Це життєво важливе рішення, скероване на збільшення ефективності оборонних споруд та зміцнення спротиву українських захисників ворожій навалі. Ми пліч-о-пліч із ЗСУ будемо відстоювати своє право жити й працювати на вільній українській землі!", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

До зведення фортифікаційних споруд одночасно залучено висококваліфікованих спеціалістів - водіїв, операторів кранів та екскаваторів, а також різнопрофільну спецтехніку - екскаватори, автокрани, великогабаритні вантажівки. Окрім залучення техніки та співробітників під час створення поясів оборони "Метінвест" виконує земляні роботи, надає будівельні матеріали, деревину, а також мобільні сталеві укриття - власну розробку компанії, яка встановлюється під землю і захищає від обстрілів.

"Сьогодні кожен бізнес, за прикладом "Метінвесту", повинен мобілізувати всі ресурси, щоб не допустити просування ворога. Щоб наші мирні міста не мали такого вигляду, як рідна для мене Авдіївка", - додав координатор проєкту, депутат Верховної Ради України Муса Магомедов.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку України та українців 4,2 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн - допомога бійцям у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Компанія передала військовим 150 000 бронежилетів, 25 000 касок і шоломів, 80 000 протитанкових їжаків, 31 500 турнікетів, 1 500 дронів, 2 000 тепловізорів, 500 автомобілів і понад 300 спеціальних мобільних укриттів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані здебільшого в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест". 

Теги: #метінвест #фортифікації #донецька_обл

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