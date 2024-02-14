Події

10:19 14.02.2024

У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

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У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

Одна з постраждалих від ракетної атаки російських окупантів на Київ 7 лютого померла, кількість жертв зросла до п'яти, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки", - написав Кличко в телеграмі в середу вранці.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Києву вранці 7 лютого було пошкоджено багатоквартирний будинок на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі, загинули четверо та постраждали 39 мирних жителів.

 

Теги: #кличко #київ #жертви

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