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21:41 13.02.2024

Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі пріоритети ЗС України на 2024 рік

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Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі пріоритети ЗС України на 2024 рік

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі і командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

"Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці", - написав Умєров на сторінці фейсбук у вівторок увечері.

Також сторони обговорили постійне збільшення засобів РЕБ для нівелювання загрози ворожих БПЛА і забезпечення ротації бійців на фронті.

"Попереду - багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", - наголосив глава Міноборони.

 

 

 

Теги: #нато #оборона #командувач

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