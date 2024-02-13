Посаду спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України введено в структуру ОП

Президент України Володимир Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента.

Відповідний указ (№77/2024) про внесення змін до президентських указів від 20 червня 2019 року №417/2019 і від 25 червня 2019 року №436/2019 оприлюднено на сайті глави української держави 12 лютого 2024 р.

У структурі Офісу президента, згідно зі змінами, з'явилася посада спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Згідно з текстом указу, уповноважений з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України, який безпосередньо координує його діяльність.

Керівник Апарату Офісу президента зобов'язаний здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.