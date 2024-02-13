Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району та райцентр, одна людина загинула, 2 постраждали

Один мешканець Нікопольського району Дніпропетровської області загинув і двоє дістали травм у вівторок унаслідок артилерійських обстрілів й атак ударними безпілотними літальними апаратами з боку російських окупантів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Гучно було в райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів. А ще сім разів застосовував БПЛА. Ворожа зброя обірвала життя людини. Двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також, за його словами, є влучання на територію промислового підприємства, пошкоджено також навчальний заклад. "Побиті двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач. Понівечені з десяток господарських споруд, один гараж, ще два - знищені", - повідомив Лисак.