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16:10 13.02.2024

План Італії з відновлення історичного центру Одеси розрахований на 3 роки і передбачає фінансування в EUR45 млн - Мінкультури

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План Італії з відновлення історичного центру Одеси розрахований на 3 роки і передбачає фінансування в EUR45 млн - Мінкультури

План Італії з відновлення історичного центру Одеси розрахований на три роки, а його загальна вартість становитиме EUR45 млн, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Відбулася зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва зі спеціальним посланником міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та другим секретарем, консулом Посольства Італійської Республіки в Україні Стефано Мозером. Сторони обговорили проєкт відбудови історичного центру Одеси, пошкодженого внаслідок війни", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що італійська сторона поінформувала про план відновлення Одеси, який містить три частини: реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору, захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою, а також розробку мастер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн-партнерів до відновлення.

Згідно з повідомленням, план розрахований на три роки, а його загальна вартість становитиме EUR45 млн.

"Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати EUR2 млн", - сказав Давіде Ла Чечіліа.

За його словами, допомогу в реалізації плану відновлення може надати ЮНЕСКО, зокрема, планується залучення українського представництва організації та створення наглядової ради за участю італійських та українських інституцій, а також ЮНЕСКО.

Теги: #італія #одеса #мінкультури

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