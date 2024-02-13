Суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Саввіді - ДБР

За матеріалами Державного бюро безпеки (ДБР) Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави активи російського олігарха Івана Саввіді, інформують у бюро.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" та дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, Саввіді є російським підприємцем грецького походження, має тісні зв'язки з російською владою.

"Саввіді причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони російської федерації неодноразово надавав благодійну допомогу так званій ДНР", - зазначається в повідомленні.

Раніше під час розслідування ДБР ці активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 млн грн і $345 тис., а також транспортні засоби було заарештовано і передано в управління АРМА.