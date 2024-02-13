Події

12:11 13.02.2024

На Волині зупинили незаконне виробництво тютюну: вилучено 33 тонни готової продукції

1 хв читати

Правоохоронці припинили діяльність із незаконного виробництва тютюнових виробів у Волинській області, вилучено 33 тонни готової продукції, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановлено групу осіб, які на території Волинської області за допомогою спеціального обладнання незаконного масово виготовляли тютюн для куріння. Надалі його через перевізників доставляли до Києва, де продавали зацікавленим особам", - ідеться в повідомленні.

Ліцензій на виробництво тютюнових виробів "бізнесмени" не отримували. Підпільне підприємство ретельно охоронялося і було огороджене високим парканом із системою відеоспостереження та сигналізацією.

Як повідомляється, правоохоронці вилучили понад 33 тонни тютюну й обладнання для його виготовлення. Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Санкція статті передбачає штраф від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Досудове розслідування проводять детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ у Волинській області та працівники УСР у Волинській області ДСР НП України.

Теги: #табак #волинська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 05.01.2024
На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

16:52 23.10.2023
Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України допоможе розшукати рідних і близьких

Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України допоможе розшукати рідних і близьких

14:06 11.04.2023
Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

15:58 23.12.2022
У Волинській області відкрито Ситуаційний центр Держприкордонслужби

У Волинській області відкрито Ситуаційний центр Держприкордонслужби

17:13 15.11.2022
У Ковельському районі влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури, можливі перебої з електропостачанням - ОВА

У Ковельському районі влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури, можливі перебої з електропостачанням - ОВА

13:11 22.10.2022
Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

12:50 22.10.2022
У Ковелі локалізовано пожежу на об'єкті інфраструктури - ДСНС

У Ковелі локалізовано пожежу на об'єкті інфраструктури - ДСНС

10:40 22.10.2022
Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

19:13 28.09.2022
У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

15:35 25.07.2022
На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

Польські фермери на ранок 13 лютого блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах - ГУР МО України

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

ОСТАННЄ

Скарг на якість жестового перекладу нацвідбору на "Євробачення-2024" не надходило - мовний омбудсмен

Втрати окупантів за добу на таврійському напрямку - 645 осіб, інтенсивність бойових дій зростає - Тарнавський

День Героїв Небесної Сотні 2024 року відбудеться під гаслом "Залишаємося гідними своїх героїв" - Мінкультури

Настоятеля храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресію РФ, засуджено до п'яти років в'язниці

Окупанти обстріляли центр Вовчанська, загинула жінка - Синєгубов

САП повідомив колишньому нардепу про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Унаслідок обстрілу с. Курилівки Куп'янського району загинули двоє, ще двоє людей дістали поранення - уточнені дані

Rakuten Viber: 76% опитаних українців не святкуватимуть День святого Валентина

Повідомлено про підозру 18-річному жителю Києва, який збирав для РФ дані про базування української авіації та геолокацію ППО

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА