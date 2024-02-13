На Волині зупинили незаконне виробництво тютюну: вилучено 33 тонни готової продукції

Правоохоронці припинили діяльність із незаконного виробництва тютюнових виробів у Волинській області, вилучено 33 тонни готової продукції, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановлено групу осіб, які на території Волинської області за допомогою спеціального обладнання незаконного масово виготовляли тютюн для куріння. Надалі його через перевізників доставляли до Києва, де продавали зацікавленим особам", - ідеться в повідомленні.

Ліцензій на виробництво тютюнових виробів "бізнесмени" не отримували. Підпільне підприємство ретельно охоронялося і було огороджене високим парканом із системою відеоспостереження та сигналізацією.

Як повідомляється, правоохоронці вилучили понад 33 тонни тютюну й обладнання для його виготовлення. Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Санкція статті передбачає штраф від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Досудове розслідування проводять детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ у Волинській області та працівники УСР у Волинській області ДСР НП України.