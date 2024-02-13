Події

09:41 13.02.2024

Польські фермери на ранок 13 лютого блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

1 хв читати
Польські фермери на ранок 13 лютого блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери на ранок 13 лютого заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Станом на цей момент (блокують - ред.) п'ять пунктів пропуску", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок уранці.

За його словами, ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

"Фактично це п’ять напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажних засобів", - сказав Демченко, зазначивши, що "на всіх цих напрямках станом на ранок у чергах перебуває близько 1250 вантажних автомобілів, найбільше - навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської".

Він повідомив, що пропускається невелика кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати за будь-яким із напрямків один-три автомобілі і в бік Польщі, і на виїзд. "Усе залежить від організаторів та учасників і їхнього бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", - пояснив спікер.

Теги: #блокада #польща #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 13.02.2024
Розсипане українське зерно - неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн - польський міністр

Розсипане українське зерно - неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн - польський міністр

18:16 12.02.2024
Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

16:23 12.02.2024
Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

15:25 12.02.2024
Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

14:06 12.02.2024
Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

12:10 12.02.2024
Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

22:15 11.02.2024
Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

21:02 11.02.2024
Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

15:56 11.02.2024
Затримано 8 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою - Держприкордонслужба

Затримано 8 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою - Держприкордонслужба

20:28 10.02.2024
Єрмак обговорив із керівництвом прикордонної служби подальше оснащення бригади "Сталевий кордон"

Єрмак обговорив із керівництвом прикордонної служби подальше оснащення бригади "Сталевий кордон"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах - ГУР МО України

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

ОСТАННЄ

У Дніпрі через російський обстріл евакуюють лікарню - мер

Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах - ГУР МО України

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині поранено чотирьох людей

Окупанти обстріляли за ніч чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув працівник ферми

ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу через обстріл, усі споживачі Дніпра зі світлом

За добу окупанти завдали 127 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, дві людини поранені, є руйнування

У Херсонській області за минулу добу у результаті обстрілів поранено двоє людей

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

У Дніпропетровській області збито десять БПЛА, є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА