У Херсонській області за минулу добу у результаті обстрілів поранено двоє людей

По Херсонській області за минулу добу ворог випустив 215 снарядів, через обстріли поранено двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - додав Прокудін.

За даними ОВА, військові РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області.