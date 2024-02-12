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18:07 12.02.2024

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

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ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Суддя Павло Вовк не з'явився на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), комісія не підтвердила його як кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, повідомляє ВККС.

"12 лютого 2024 року в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді", - йдеться в повідомленні ВККС на сторінці у фейсбуці у понеділок.

У повідомленні наголошується, що ВККС визнала Вовка таким, що "не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".

Як повідомлялося, Вовк обіймав посаду голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). У 2020 році Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук підозрюваних, які, діючи в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, мали намір захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя та створенням штучних перешкод у їх роботі. У розшук було оголошено голову ОАСК Павла Вовка, його заступника Володимира Келеберду, суддів цього суду Олексія Огурцова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка, а також членів ВККС Миколу Сіроша та Сергія Остапця.

НАБУ 17 липня 2020 року повідомило про вручення підозри Вовку, його заступнику Аблову та п'ятьом іншим суддям. Голові ОАСК інкримінували ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (організація перешкоджання діяльності ВРП, ВККСУ), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (організація ухвалення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

У 2021 році детективи НАБУ намагалися вручити голові ОАСК клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду, але він відмовився його отримувати. Також Вовк систематично не з'являвся за повістками про виклик до НАБУ. ВАКС шість разів ухвалював рішення про примусове доставлення Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

У 2022 році президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва і про створення Київського міського окружного адміністративного суду.

 

Теги: #вовк #вккс

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