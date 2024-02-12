Події

13:59 12.02.2024

Вандали розмалювали фасад кінотеатру "Жовтень" у Києві через демонстрацію українського фільму "Уроки толерантності"

1 хв читати

У кінотеатрі "Жовтень" (Київ) заявляють, що вандали розмалювали фасад будівлі кінотеатру через демонстрацію українського фільму "Уроки толерантності".

"Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору - деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ-спільноти. Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ", - ідеться в повідомленні на сторінці кінотеатру у фейсбуці.

У "Жовтні" наголосили, що такими діями невідомі "відштовхують країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було".

Теги: #вандали #жовтень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 09.11.2023
У світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень

У світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень

02:42 09.11.2023
У світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень

У світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень

15:57 27.09.2023
Жовтень в Україні буде теплішим, ніж торік - метеоролог

Жовтень в Україні буде теплішим, ніж торік - метеоролог

18:23 09.05.2022
Кінотеатр "Жовтень" у Києві відновлює роботу з 12 травня

Кінотеатр "Жовтень" у Києві відновлює роботу з 12 травня

13:10 18.02.2022
"Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву ВОЛЗ унаслідок вандалізму

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у зоні розмежування після обриву ВОЛЗ унаслідок вандалізму

19:56 29.09.2021
Жовтневі ціни на газ для населення коливаються у постачальників від 7,97 до 31,06 грн/куб. м у межах 66-350% розміру річного тарифу

Жовтневі ціни на газ для населення коливаються у постачальників від 7,97 до 31,06 грн/куб. м у межах 66-350% розміру річного тарифу

12:50 13.01.2021
У двох областях України вандали пошкодили пам'ятники загиблим у Другій світовій війні

У двох областях України вандали пошкодили пам'ятники загиблим у Другій світовій війні

08:09 13.01.2021
У Київському метрополітені вандали у вівторок пошкодили вікна в чотирьох поїздах

У Київському метрополітені вандали у вівторок пошкодили вікна в чотирьох поїздах

18:03 12.01.2021
У Херсоні невідомі пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили - поліція

У Херсоні невідомі пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили - поліція

14:25 31.12.2020
На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, поліція розпочала розслідування

На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, поліція розпочала розслідування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пашинському та його бізнес-партнеру повідомлено про підозру в незаконному привласненні нафтопродуктів зі збитками бюджету в майже 1 млрд грн

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

За минулу добу ліквідовано 790 окупантів і 45 БПЛА противника

ОСТАННЄ

У Молдові на місці падіння уламків БПЛА Shahed виявили бойову частину з вибухівкою

Пашинському та його бізнес-партнеру повідомлено про підозру в незаконному привласненні нафтопродуктів зі збитками бюджету в майже 1 млрд грн

Харків'янину, який за $12 тис. організовував переправлення ухилянтів за кордон, загрожує до 9 років ув'язнення - прокуратура

Першочергові кроки допомоги Україні стануть темою 7-го Українського ланчу YES та Фонду Пінчука під час Мюнхенської конференції з безпеки

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Харкові, спровоковану атакою дронів - ДСНС

Найближчими днями в Україні буде тепло й дощитиме

Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА