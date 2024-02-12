Вандали розмалювали фасад кінотеатру "Жовтень" у Києві через демонстрацію українського фільму "Уроки толерантності"

У кінотеатрі "Жовтень" (Київ) заявляють, що вандали розмалювали фасад будівлі кінотеатру через демонстрацію українського фільму "Уроки толерантності".

"Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору - деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ-спільноти. Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ", - ідеться в повідомленні на сторінці кінотеатру у фейсбуці.

У "Жовтні" наголосили, що такими діями невідомі "відштовхують країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було".