Події

13:16 12.02.2024

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Харкові, спровоковану атакою дронів - ДСНС

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Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Харкові, спровоковану атакою дронів - ДСНС

Майже 2,5 доби знадобилося рятувальникам, щоб повністю загасити пожежу, що виникла на нафтобазі в Немишлянському районі Харкова внаслідок ворожої атаки дронів пізно ввечері 9 лютого, повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні об 11:00 рятувальники ліквідували пожежу на території об'єкта цивільної інфраструктури, що виникла 9 лютого внаслідок удару БпЛА. Проведено відкачування паливно-мастильних матеріалів із пошкоджених резервуарів", - зазначено в повідомленні.

Теги: #пожежа #харківська_область

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