Унаслідок ракетного удару в Новогродівці пошкоджено три будинки й адмінбудівлю - Донецька ОВА

За минулу добу російські війська завдали ракетного удару по м. Новогродівка Покровського району Донецької області, внаслідок чого пошкоджено три будинки й адміністративну будівлю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі.

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок і два приватні будинки в Гострому Курахівської громади, газопровід у Рай-Олександрівці Миколаївської громади, три приватні будинки в Часовоярській громаді, а також три будинки в Сіверську.

За минулу добу окупанти обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Костянтинівку Мар'їнської громади, околиці Лиманської та Костянтинівської громад, Роздолівку, Федорівку, Васюківку Соледарської громади, Переїзне і Верхньокам'янське Званівської громади, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.