Події

08:53 12.02.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, потерпілих не зафіксовано

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, потерпілих не зафіксовано

У ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Липці та Слобожанське, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Без постраждалих. Після опівночі ворог здійснив обстріл із С-300 с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів також зазнали Люботин (зафіксовано влучення в приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб і навчально-виробничий комбінат), Вовчанськ Чугуївського району (влучання в приватний сектор, пошкоджено гараж і автомобіль), Борова (зруйновано приміщення будинку культури, пошкоджено фасади нежитлових приміщень).

"Протягом доби постраждалих не зафіксовано", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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