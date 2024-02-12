У Херсонській області за минулу добу у результаті обстрілів поранено трьох людей

По Херсонській області за минулу добу ворог випустив приблизно 200 снарядів, через обстріли поранено 3 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини отримали поранення", - додав Прокудін.

За даними ОВА, військові РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад і припортову інфраструктуру в Херсоні.