Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Наступним президентом Фінляндії обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Олександра Стубба, 1 березня він офіційно замінить на посаді Саулі Нііністе, повідомляє Yle.

За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Александер Стубб отримав 51,6% голосів виборців, а його суперник Пекка Хаавісто - 48,4%.

Відповідаючи на запитання журналістів, Александр Стубб заявив, що рішуча підтримка України триватиме.

За його словами, він пишається тим, у якій атмосфері поваги один до одного пройшли вибори. На його думку, для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням.

"НАТО - найсильніший оборонний союз у світі, і Стубб вважає Фінляндію сильним членом НАТО. Він каже, що членство Фінляндії в альянсі - це перевага для НАТО", - пише Yle.

Як повідомлялося, Стубб і Хаавісто після першого туру виборів, який відбувся 28 січня, вийшли до другого туру з результатами 28,3% і 25,8% відповідно. Загалом у виборчій кампанії брали участь 9 кандидатів.

Згідно із законодавством, президента обирають на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль. Нинішній президент Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto) претендувати на третій посадовий термін не зможе, тому до влади прийде новий, тринадцятий за рахунком глава держави.



