Події

23:11 11.02.2024

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

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У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

 У Павлограді (Дніпропетровська обл.) унаслідок обстрілу військами РФ знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання, повідомляє міський голова Анатолій Вершина в неділю ввечері.

"Через ворожий обстріл велика частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло і водопостачання. Аварійні бригади працюють. Чекаємо відновлення", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару в Павлограді.

 

Теги: #павлоград #україна #удар

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