У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

У Павлограді (Дніпропетровська обл.) унаслідок обстрілу військами РФ знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання, повідомляє міський голова Анатолій Вершина в неділю ввечері.

"Через ворожий обстріл велика частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло і водопостачання. Аварійні бригади працюють. Чекаємо відновлення", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару в Павлограді.