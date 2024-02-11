В Одесі ввечері горів приватний будинок, виявлено труп чоловіка - ДСНС

Увечері, 11 лютого, в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, загоряння ліквідовано, було знайдено труп чоловіка, повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Увечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова. По прибуттю рятувальниками встановлено загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м", - йдеться у фейсбуці ДСНС.

За даними Служби, під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловічої статі (анкетні дані встановлюються).

Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 22 пожежників, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиницю техніки та 3 особи особового складу.