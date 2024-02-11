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14:48 11.02.2024

Єгипет погрожує призупинити дію ізраїльсько-єгипетського мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах - ЗМІ

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Єгипет погрожує призупинити дію ізраїльсько-єгипетського мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах - ЗМІ

Влада Єгипту заявила про можливість тимчасово зупинити дію Кемп-Девідських угод 1978 року - ізраїльсько-єгипетського мирного договору, якщо Ізраїль наступатиме на місто Рафах у Секторі Гази, передає в неділю Associated Press (AP) з посиланням на джерела.

"Єгипет погрожує тимчасово припинити мирний договір з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вирушать до густо населеного міста Рафах на кордоні Єгипту та Сектору Гази (...) заявили в неділю двоє представників єгипетської влади та західний дипломат", - інформує агентство.

Джерела також пояснили, що наступальна операція в районі Рафаха може призвести до закриття основного шляху підвезення гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

За даними ООН, населення Рафаха, що становило до нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року 300 тис. осіб, зросло до 1,4 млн осіб через переміщених осіб, які втекли від боїв в інших частинах анклаву.

Єгипет раніше серйозно зміцнив кордон із сектором - створив п'ятикілометрову буферну зону, звів бетонні стіни на поверхні і під землею. У Каїрі заперечують заяви Ізраїлю, що ХАМАС продовжує використовувати тунелі для транспортування контрабанди під кордоном, і запевняють, що єгипетські служби безпеки повністю контролюють тут ситуацію. Однак, зазначає AP, єгипетська влада побоюється, що, якщо кордон буде прорвано, їй не вдасться зупинити потік біженців на Синайський півострів.

Раніше прем'єр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю телеканалу ABC пообіцяв, що ізраїльські війська розгромлять батальйони, що залишаються у ХАМАС, у Рафасі, який, за словами Нетаньягу, став "останнім бастіоном" угруповання. Він відкинув заклики не направляти ізраїльські війська до Рафаха, наголосивши, що таке рішення було б рівноцінним поразці. Водночас прем'єр зазначив, що Ізраїль надасть безпечний прохід для евакуації мирних жителів із Рафаха.

Однак країни Заходу, а також Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт, Йорданія критикували план Ізраїлю почати наступ на Рафах.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС.

Теги: #ізраїль #єгипет

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