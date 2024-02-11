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11:14 11.02.2024

Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

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Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

Російські окупанти відчують нову міць української армії після проведення ротації в Генеральному штабі, переконаний начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Представили нову команду, нових заступників начальника Генерального штабу. Також нових заступників головкому. Це все сильні офіцери. Взяти начальника Генерального штабу генерал-майора Анатолія Баргилевича, який займався плануванням багатьох операцій, зокрема Харківської, битви за Бахмут, де ліквідовано одне з найбільших угруповань військ ПВК "Вагнер". Також Вадим Сухаревський... у бригадного генерала Михайла Драпатого доволі великий досвід і зараз якісно противник відчує нову міць української армії", - сказав Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За словами Євлаша, новий головком Олександр Сирський знає всю ситуацію і противника. Євлаш переконаний, що зараз російським окупантам буде набагато складніше проводити будь-які дії, ніж це було раніше.

Теги: #генштаб #зсу #кадри

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