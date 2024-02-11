Ворог уночі атакував Київ ударними дронами, ППО знищила всі на підступах до столиці

Російські окупаційні війська вночі атакували Київ ударними дронами, ППО знищила все на підступах до столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю України. Цього разу зброєю нападу були ударні БПЛА "Shahed", запущені ворогом із району полігону Чауда - території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на столицю ворожі дрони заходили із західного напрямку.

"Повітряна тривога тривала близько 2 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони всі БПЛА "Shahed" противника, що прямували на Київ, були вражені ще на підступах до міста!", - додали у відомстві, зазначивши, що точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні сили.

За попередніми даними оперативної споруди - у столиці без жертв і руйнувань, наголосили у відомстві.