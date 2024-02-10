Події

21:26 10.02.2024

Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

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Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли с. Токарівка Херсонської області, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Уже надвечір стало відомо ще про одну постраждалу - матір пораненого. Жінка загинула на місці. Їй було 68 років", - сказано в його телеграм-каналі.

Прокудін також повідомив про постраждалого внаслідок російського обстрілу 43-річного чоловіка в с. Токарівка.

Раніше повідомлялося, що його госпіталізували у важкому стані.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #херсонська_область

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