Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли с. Токарівка Херсонської області, одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Уже надвечір стало відомо ще про одну постраждалу - матір пораненого. Жінка загинула на місці. Їй було 68 років", - сказано в його телеграм-каналі.

Прокудін також повідомив про постраждалого внаслідок російського обстрілу 43-річного чоловіка в с. Токарівка.

Раніше повідомлялося, що його госпіталізували у важкому стані.