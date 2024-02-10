Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку БПЛА по Харкову, завдану в ніч на суботу.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сім'я: батьки і троє дітей. Найстаршому синові, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменшому - Павлу, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя і були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сім'я: чоловік і дружина. Мої співчуття всім рідним і близьким!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Президент додав, що в Харкові триває рятувальна операція, вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина. У місті евакуйовано десятки людей.

"Усі необхідні служби залучено, і кожному постраждалому буде надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.

Він також подякував усім, хто підтримує Україну та її народ у захисті від терору РФ, додавши, що "кожен прояв підтримки критично важливий".

"І також важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони почали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знову стане частиною реальності", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Харкові внаслідок атаки дронів і пожежі загинуло 7 осіб, зокрема троє дітей (піврічне немовля, 4 роки і 7 років), троє поранені.