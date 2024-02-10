Події

15:17 10.02.2024

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

2 хв читати
Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку БПЛА по Харкову, завдану в ніч на суботу.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сім'я: батьки і троє дітей. Найстаршому синові, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменшому - Павлу, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя і були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сім'я: чоловік і дружина. Мої співчуття всім рідним і близьким!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Президент додав, що в Харкові триває рятувальна операція, вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина. У місті евакуйовано десятки людей.

"Усі необхідні служби залучено, і кожному постраждалому буде надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський.

Він також подякував усім, хто підтримує Україну та її народ у захисті від терору РФ, додавши, що "кожен прояв підтримки критично важливий".

"І також важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони почали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знову стане частиною реальності", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Харкові внаслідок атаки дронів і пожежі загинуло 7 осіб, зокрема троє дітей (піврічне немовля, 4 роки і 7 років), троє поранені.

Теги: #атака #харків #бпла_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 10.02.2024
Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

11:54 10.02.2024
Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

Синєгубов: у Харкові вночі окупанти обстріляли нафтобазу, звідки і стався витік пального

10:37 10.02.2024
Унаслідок нічного обстрілу в Харкові загинула сім'я - ОВА

Унаслідок нічного обстрілу в Харкові загинула сім'я - ОВА

09:44 10.02.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

09:33 10.02.2024
У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

09:00 10.02.2024
Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

Мерія готова надати житло харків'янам, які залишилися без домівки внаслідок ворожої атаки "шахедів"

08:57 10.02.2024
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

08:06 10.02.2024
У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

07:06 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

07:01 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство

ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

В Україну вдалося повернути з окупації ще одну дитину - Мінреінтеграції

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

Буданов про рішення Суду ООН у частині звинувачень РФ у фінансуванні тероризму: Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА