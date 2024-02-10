Події

13:53 10.02.2024

В Україну вдалося повернути з окупації ще одну дитину - Мінреінтеграції

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В Україну вдалося повернути ще одну дитину з тимчасово захопленої території Запорізької області, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У грудні 2023 року до Мінреінтеграції звернулася жінка на ім'я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку. На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжко хвора. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самостійно батькам теж було ризиковано. Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Міністерства в суботу.

Зазначається, що повернення дитини відбувалося в рамках проєкту "Шлях додому". У рамках цього проєкту додому вже вдалося повернути 56 українських дітей.

Теги: #повернення #дитина

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