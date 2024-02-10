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11:09 10.02.2024

Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що охоплює допомогу Україні, - Маркарова

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Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що охоплює допомогу Україні, - Маркарова

Сенат США 9 лютого проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що містить допомогу Україні. Офіційно зареєстровано 70 проєктів поправок до цього законопроєкту, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Дякуємо Сенату за наступний крок уперед. 09.02.2024 Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування в розмірі $60,06 млрд. Для допомоги Україні, а також допомоги іншим державам. За рішення про розгляд законопроєкту по суті (motion to proceed) проголосували 64 сенатори, за необхідних 51, проти проголосували 19 сенаторів. Наразі вже офіційно зареєстровано 70 проєктів поправок до HR 815", - написала Маркарова у фейсбуці в суботу.

За словами посла, лідер більшості Сенату США Чак Шумер повідомив, що наступне засідання заплановано на 12.00 за Вашингтоном (19.00 за київським часом) у суботу, 10 лютого.

 

Теги: #сенат_сша #законопроєкт

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