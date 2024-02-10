Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди по населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні вранці в суботу.

"За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 52 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", ідеться в повідомленні.