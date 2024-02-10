Події

08:09 10.02.2024

Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

1 хв читати
Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди по населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні вранці в суботу.

"За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 52 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 10.02.2024
Російські окупанти вночі обстрілювали Нікополь з артилерії

Російські окупанти вночі обстрілювали Нікополь з артилерії

00:39 10.02.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

21:34 09.02.2024
Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

20:44 09.02.2024
На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

18:47 09.02.2024
Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

18:39 09.02.2024
Кількість загиблих унаслідок скидання авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох осіб - обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок скидання авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох осіб - обладміністрація

18:00 09.02.2024
Унаслідок ворожих авіаударів на Сумщині загинули дві людини, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка - прокуратура

Унаслідок ворожих авіаударів на Сумщині загинули дві людини, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка - прокуратура

09:32 09.02.2024
Окупанти 19 разів обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей

Окупанти 19 разів обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей

08:46 09.02.2024
За добу окупанти завдали 156 ударів по прифронтових громадах Запорізької області

За добу окупанти завдали 156 ударів по прифронтових громадах Запорізької області

08:40 09.02.2024
Мирний житель постраждав унаслідок нічної ворожої атаки дронів на Харківщину - Синєгубов

Мирний житель постраждав унаслідок нічної ворожої атаки дронів на Харківщину - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: У ніч на суботу силами ППО знищено 18 ударних БПЛА з 26

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

ОСТАННЄ

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Українська ППО вночі знищила 23 із 31 "Шахедів" в Одеській і Харківській областях - Повітряні сили ЗСУ

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 73 авіаудари

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по п'яти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: У ніч на суботу силами ППО знищено 18 ударних БПЛА з 26

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

10 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА