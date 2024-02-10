Події

08:06 10.02.2024

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

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У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

Загальна кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по АЗС у Харкові станом на зараз - 7 загиблих і 3 поранених, евакуйовано понад 50 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в суботу вранці.

"ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак понад десятка домоволодінь згоріло вщент. В одному з приватних будинків виявлено тіла 5 осіб, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті - ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз - 7 загиблих і 3 поранених", - написав він у телеграм-каналі.

Працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин і відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.

 

Теги: #атака #жертви #харків #бпла_рф

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