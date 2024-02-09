Залужний про звання Героя України: З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який отримав звання Героя України, запевнив, що для нього це велика "честь і відповідальність".

"Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви - справжні Герої!" - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - запевнив він.