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18:47 09.02.2024

Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

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Російські окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, внаслідок постраждала 60-річна жінка, пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія вдарила з авіації по Бериславу. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, а також обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждала 60-річна жінка. Вона сама звернулася до лікарні. У потерпілої діагностували контузію. Медики надають їй медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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