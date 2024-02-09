Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, внаслідок постраждала 60-річна жінка, пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія вдарила з авіації по Бериславу. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, а також обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждала 60-річна жінка. Вона сама звернулася до лікарні. У потерпілої діагностували контузію. Медики надають їй медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.