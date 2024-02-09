ВАКС призначив до розгляду справу про держзраду екснардепа Деркача - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила до розгляду справу стосовно екснардепа III-IX скликань, якого обвинувачують у держзраді та незаконному збагаченні, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"9 січня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно народного депутата III—IX скликань, який упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі САП.

Засідання з розгляду по суті призначено на 12:00 14 лютого 2024 р.

У повідомленні не зазначено ім'я обвинуваченого, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про екснардепа Андрія Деркача.