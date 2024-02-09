Події

15:29 09.02.2024

У Києві відновлено рух на "червоній" лінії метро після інциденту з потраплянням людини на рейки - КМДА

1 хв читати
У Києві відновлено рух на "червоній" лінії метро після інциденту з потраплянням людини на рейки - КМДА

Рух поїздів "червоною" лінією метро (Святошино-Броварською, М1) відновлено у звичному режимі після часткового перекриття в п'ятницю вдень.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації о 15:06.

Як повідомлялося, о 14:49 з'явилося повідомлення, що станції "Університет", "Театральна" і "Хрещатик" "червоної лінії" тимчасово зачинено на вхід, а рух здійснюється на двох ділянках між станціями "Академмістечко" і "Вокзальна", а також між станціями "Арсенальна" і "Лісова".

"На станції "Театральна" пасажир потрапив на рейки. На місце події слідують відповідні служби", - пояснили в КМДА.

 

Теги: #метро #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 09.02.2024
У Києві на "червоній" лінії метро частково перекрито рух через падіння людини на рейки - КМДА

У Києві на "червоній" лінії метро частково перекрито рух через падіння людини на рейки - КМДА

14:15 09.02.2024
Київ доопрацював з ТЦК механізм нарахування мобілізованим 30 тисяч: перші виплати будуть вже до кінця лютого

Київ доопрацював з ТЦК механізм нарахування мобілізованим 30 тисяч: перші виплати будуть вже до кінця лютого

18:26 08.02.2024
Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

17:03 08.02.2024
У Києві перейменували ще 10 об'єктів

У Києві перейменували ще 10 об'єктів

11:07 08.02.2024
У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

21:47 07.02.2024
У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

20:47 07.02.2024
Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

19:53 07.02.2024
"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

19:26 07.02.2024
Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

15:49 07.02.2024
У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США - посол

Умєров на першій робочій нараді із Сирським обговорив план дій ЗСУ на 2024 рік - Міноборони

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Уряд Норвегії планує поставити Україні ще системи ППО NASAMS, хоче замовити 10 пускових установок

Росія здійснила 815 хімічних атак від початку широкомасштабної війни проти України

ОСТАННЄ

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США - посол

Умєров на першій робочій нараді із Сирським обговорив план дій ЗСУ на 2024 рік - Міноборони

Корабель Crew Dragon із комерційними туристами приводнився в Атлантиці - SpaceX

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Зеленський вручив держнагороди воїнам, зокрема Зірки Героя Залужному та Буданову

Уряд Норвегії планує поставити Україні ще системи ППО NASAMS, хоче замовити 10 пускових установок

"Київміськбуд" очолив Василь Олійник

Росія здійснила 815 хімічних атак від початку широкомасштабної війни проти України

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації в Києво-Печерській лаврі

Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА