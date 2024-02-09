У Києві відновлено рух на "червоній" лінії метро після інциденту з потраплянням людини на рейки - КМДА

Рух поїздів "червоною" лінією метро (Святошино-Броварською, М1) відновлено у звичному режимі після часткового перекриття в п'ятницю вдень.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації о 15:06.

Як повідомлялося, о 14:49 з'явилося повідомлення, що станції "Університет", "Театральна" і "Хрещатик" "червоної лінії" тимчасово зачинено на вхід, а рух здійснюється на двох ділянках між станціями "Академмістечко" і "Вокзальна", а також між станціями "Арсенальна" і "Лісова".

"На станції "Театральна" пасажир потрапив на рейки. На місце події слідують відповідні служби", - пояснили в КМДА.