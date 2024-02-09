"Київміськбуд" очолив Василь Олійник

Наглядова рада ПрАТ "ХК "Київміськбуд" призначила головою правління - президентом Василя Олійника, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

У будівельній галузі Олійник працює 43 роки, має великий досвід як будівельник і управлінець. Пройшов шлях від слюсаря і бетонщика до директора ТОВ "Столичні будтехнології" і генерального директора великого генпідрядного підприємства ТОВ "Спецбуд-моноліт". Ці підприємства побудовано понад мільйон кв. метрів житла і 244 тис. кв. м адміністративних і комерційних споруд у Києві.

Олійник народився 13.08.1960 у Полонному (Хмельницька обл.). Професію будівельника здобув у Кам'янець-Подільському будівельному технікумі та Київському інженерно-будівельному інституті.

Трудову діяльність розпочав 1981 року на посаді слюсаря та трубоукладача, потім працював майстром дільниці СБМУ "Волиньспецбуд" у Луцьку, пізніше - виконробом на підприємстві "Ротор", інженером-будівельником, начальником ремонтно-будівельної дільниці Луцького автомобільного заводу, виконавчим директором ВАТ "Екобуд", начальником відділу капітального будівництва ТзОВ "УІФК-Волинь", начальником відділу капітального будівництва ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та на інших підприємствах галузі.

У 2011 році став директором ТОВ "Столичні будтехнології", а у 2018 році очолив велику генпідрядну компанію ТОВ "Спецбуд-моноліт".

З 24 січня 2024 року був призначений віцепрезидентом "Київміськбуду", є членом правління.

Першочерговим завданням на посаді голови правління - президента Олійник бачить розробку плану відновлення роботи компанії, перезапуск будівництва об'єктів чергами по кілька комплексів.

Наразі на стадії зведення - майже 1,5 млн кв. м житлових комплексів на понад 100 будинків різного ступеня готовності. Для перезапуску об'єктів буде залучено кошти державних фінансових установ і спеціалізованих компаній, таких як "Укрфінжитло" і держбанки, про що вже тривають переговори.

Як повідомлялося, мер столиці Віталій Кличко наприкінці грудня 2023 року доручив сформувати в стислі строки новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд". Раніше глава компанії Ігор Кушнір заявив про звільнення з посади голови правління - президента компанії після 12 років роботи.

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада 2023 року комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких закупівля квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із завершеним реалізацією проєктів будівельної корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 млрд грн.

29 січня 2024 року заступника голови Київської міськдержадміністрації Владислава Андронова призначено головою наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" замість Миколи Поворозника.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).