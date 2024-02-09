Події

13:48 09.02.2024

Росія здійснила 815 хімічних атак від початку широкомасштабної війни проти України

1 хв читати

Мобільні групи та інші підрозділи угруповання сил і засобів підтримки зафіксували 815 фактів застосування РФ боєприпасів, забезпечених отруйними хімічними речовинами, повідомила служба зв'язків із громадськістю командування Сил підтримки Збройних сил України.

Зазначається, що тільки за січень поточного року таких атак було 229.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, що містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовано випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Теги: #статистика #хімічні_атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 03.02.2024
Перетини кордону України на в'їзд і виїзд на тижні були приблизно рівними

Перетини кордону України на в'їзд і виїзд на тижні були приблизно рівними

19:38 27.01.2024
Перетин кордону України на виїзд за тиждень перевищив перетин на в'їзд на дев’ять тисяч

Перетин кордону України на виїзд за тиждень перевищив перетин на в'їзд на дев’ять тисяч

20:55 20.01.2024
Перетини кордону України на в'їзд і виїзд вирівнялися після свят

Перетини кордону України на в'їзд і виїзд вирівнялися після свят

14:23 23.12.2023
Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

12:37 21.12.2023
Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

22:00 10.12.2023
Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

21:44 10.12.2023
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

19:22 04.12.2023
Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

12:33 03.12.2023
Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

20:13 02.12.2023
Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Уряд Норвегії планує поставити Україні ще системи ППО NASAMS, хоче замовити 10 пускових установок

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

У Києві на "червоній" лінії метро частково перекрито рух через падіння людини на рейки - КМДА

Зеленський вручив держнагороди воїнам, зокрема Зірки Героя Залужному та Буданову

Уряд Норвегії планує поставити Україні ще системи ППО NASAMS, хоче замовити 10 пускових установок

"Київміськбуд" очолив Василь Олійник

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації в Києво-Печерській лаврі

Росіяни знову скидали з БПЛА боєприпаси з хлорпікрином на таврійському напрямку - Тарнавський

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

ТЧХУ направило два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА