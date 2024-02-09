Росія здійснила 815 хімічних атак від початку широкомасштабної війни проти України

Мобільні групи та інші підрозділи угруповання сил і засобів підтримки зафіксували 815 фактів застосування РФ боєприпасів, забезпечених отруйними хімічними речовинами, повідомила служба зв'язків із громадськістю командування Сил підтримки Збройних сил України.

Зазначається, що тільки за січень поточного року таких атак було 229.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, що містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовано випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.