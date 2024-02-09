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09:58 09.02.2024

Мінкультури затвердило новий склад наглядової ради УКФ

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Мінкультури затвердило новий склад наглядової ради УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ).

"Президент Володимир Зеленський визначив членами наглядової ради Українського культурного фонду директора - художнього керівника театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" Олесю Жураковську та генерального директора державної установи "Український інститут" Володимира Шейка", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Від Мінкультури до наглядової ради увійшли в. о. генерального директора - художнього керівника Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко та генеральний директор FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

До складу наглядової ради УКФ за результатами рейтингового інтернет-голосування також обрано від закладів культури - генерального директора, художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександра Книгу й генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука; від громадських об'єднань - директора ТОВ "ППВ Мережі знань" Володимира Воробея і голову громадської організації "Українер" Богдана Логвиненка.

"Від наглядової ради УКФ залежить стабільна й злагоджена робота Українського культурного фонду. Для нас було важливо зробити процес її оновлення максимально прозорим. Наступний крок - обрання голови цієї інституції. Сподіваюсь, новій команді вдасться отримати довіру суспільства", - сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Теги: #наглядова_рада #укф

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