У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу загинули дві людини

За минулу добу окупанти понад 80 разів обстріляли Херсонську область, через що загинули 2 людини, ще одна дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 43 снаряди", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", - наголосив голова обладміністрації.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад та об'єкти критичної інфраструктури в Херсонському районі.