Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

Українська ППО в ніч на 9 лютого знищила 10 із 16 "шахедів" над Миколаївською, Херсонською та Харківською областями, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда - Крим і Курська область - рф. У результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - повідомляють у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.