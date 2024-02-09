Події

07:57 09.02.2024

Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

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Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

Українська ППО в ніч на 9 лютого знищила 10 із 16 "шахедів" над Миколаївською, Херсонською та Харківською областями, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда - Крим і Курська область - рф. У результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - повідомляють у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла_рф #пс_зсу

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