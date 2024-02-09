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07:39 09.02.2024

Війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки, а також на південь від Донецька

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Війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки, а також на південь від Донецька

Російські війська нещодавно просунулися біля Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв на цій ділянці лінії фронту 8 лютого, повідомляють в огляді Інституту вивчення війни ISW.

Зазначається, що геолоковані кадри, опубліковані 7 лютого, говорять про те, що російські війська незначно просунулися в східному Степовому (на північний захід від Авдіївки), хоча, імовірно, не протягом останнього дня.

В огляді стверджується, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки та Бердичів і в напрямку Очеретиного; на околиці самої Авдіївки; на південь від Авдіївки біля Опитного; на захід від Авдіївки в напрямку Ластівчиного; і на південний захід від Авдіївки у Невельського та Первомайського.

Крім того, за даними ISW, російські війська нещодавно перемістилися вперед на південь від Донецька на тлі позиційних боїв, що тривають у цьому районі 8 лютого.

"Геолоковані кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що російські підрозділи 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) нещодавно просунулися в східну Новомихайлівку (на південь від Донецька)", - сказано в огляді.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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