Події

17:13 08.02.2024

Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці, загинула жінка - ОВА

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Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці, загинула жінка - ОВА

У четвер удень російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинула 72-річна жінка, пошкоджено два будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще одна людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів - загинула 72-річна жінка, пошкоджено два будинки", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він додав, що в місті досі залишаються понад 900 жителів.

 

Теги: #авдіївка

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