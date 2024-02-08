Події

16:51 08.02.2024

Унаслідок ворожого обстрілу с.Ромашкове постраждав чоловік - Херсонська ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу с.Ромашкове постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Ромашкове Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні. Постраждалому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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