Унаслідок ворожого обстрілу с.Ромашкове постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Ромашкове Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні. Постраждалому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.