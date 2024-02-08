Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Триває підготовка до візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Варшави, запланованого на кінець березня, і тоді має відбутися спільне засідання польського та українського урядів, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

В інтерв'ю Polska Agencja Prasowa (РАР) Зварич наголосив, що це буде дуже важливий формат для відносин між країнами.

"Є також багато дуже конкретних, практичних планів у галузі економічної співпраці, військової промисловості та питань безпеки", - додав посол.

Він повідомив, що перед візитом прем'єр-міністра України, який має відбутися "наприкінці березня", також відбудеться засідання комісії з економічної співпраці.

Торкаючись січневого візиту прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, український посол заявив, що це нове відкриття в польсько-українських відносинах.

"Ми хочемо поговорити один з одним, реалізувати багато хороших проєктів, зміцнити наше стратегічне партнерство, і я вважаю, що це крок у правильному напрямку", - сказав Зварич.

Посла України в Польщі також запитали про заяву президента Польщі Анджея Дуди, зроблену в травні 2022 року на пленарному засіданні Верховної Ради про новий договір про добросусідство. Зварич зазначив, що переговори щодо документа тривають.

"Це дуже серйозна робота", - додав він, наголосивши, що йдеться "практично про укладення нової, базової угоди про співпрацю між Україною та Польщею".

Посол наголосив, що угода, укладена 1992 року, потребує оновлення.

"Це потребує детального опрацювання. Польська сторона працює над проєктом. Ми скоро побачимо проєкт і продовжимо опрацювання цього питання", - сказав Зварич.

22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва запросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Варшави (Польща) для відновлення міжурядових консультацій.