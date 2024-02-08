Події

15:14 08.02.2024

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

2 хв читати
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Триває підготовка до візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Варшави, запланованого на кінець березня, і тоді має відбутися спільне засідання польського та українського урядів, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

В інтерв'ю Polska Agencja Prasowa (РАР) Зварич наголосив, що це буде дуже важливий формат для відносин між країнами.

"Є також багато дуже конкретних, практичних планів у галузі економічної співпраці, військової промисловості та питань безпеки", - додав посол.

Він повідомив, що перед візитом прем'єр-міністра України, який має відбутися "наприкінці березня", також відбудеться засідання комісії з економічної співпраці.

Торкаючись січневого візиту прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, український посол заявив, що це нове відкриття в польсько-українських відносинах.

"Ми хочемо поговорити один з одним, реалізувати багато хороших проєктів, зміцнити наше стратегічне партнерство, і я вважаю, що це крок у правильному напрямку", - сказав Зварич.

Посла України в Польщі також запитали про заяву президента Польщі Анджея Дуди, зроблену в травні 2022 року на пленарному засіданні Верховної Ради про новий договір про добросусідство. Зварич зазначив, що переговори щодо документа тривають.

"Це дуже серйозна робота", - додав він, наголосивши, що йдеться "практично про укладення нової, базової угоди про співпрацю між Україною та Польщею".

Посол наголосив, що угода, укладена 1992 року, потребує оновлення.

"Це потребує детального опрацювання. Польська сторона працює над проєктом. Ми скоро побачимо проєкт і продовжимо опрацювання цього питання", - сказав Зварич.

22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва запросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Варшави (Польща) для відновлення міжурядових консультацій.

Теги: #україна #польща #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 08.02.2024
Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

13:22 08.02.2024
Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

12:52 08.02.2024
ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

10:21 08.02.2024
Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

07:16 08.02.2024
ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

03:57 08.02.2024
У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

01:33 08.02.2024
Мер Миколаєва підтвердив атаку РФ по Миколаєву, поки без подробиць

Мер Миколаєва підтвердив атаку РФ по Миколаєву, поки без подробиць

00:36 08.02.2024
Глава МАГАТЕ завершив свій візит на окуповану ЗАЕС і заявив про розгляд низки важливих аспектів її діяльності

Глава МАГАТЕ завершив свій візит на окуповану ЗАЕС і заявив про розгляд низки важливих аспектів її діяльності

23:25 07.02.2024
Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів

Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів

22:36 07.02.2024
Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні

Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії в Криму - ДБР

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

ОСТАННЄ

Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

Знайти найближче укриття тепер можна через "Дію" - глава МВС

"єЧерга" для автобусів масштабується на 29 ПП із 12 лютого - заступник глави Мінвідновлення

Шкарлет оскаржив в Апеляційному комітеті Нацагентства з якості вищої освіти наявність плагіату в його дисертації

Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії в Криму - ДБР

"Київтеплоенерго" завершило ремонт тепломережі на вул. Усенка, пошкодженої ракетним обстрілом 7 лютого

В Україні 4 особи позбавлені наукових ступенів, 2 відмовилися добровільно і стосовно 11 скасовано рішення про присудження у 2022-2023 рр. - МОН

Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України

Кличко: Київрада звернеться до Кабміну, щоб уряд продовжив виплати соціальної допомоги для ВПО

Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА