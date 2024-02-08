Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило Центр психосоціальної підтримки в Ірпені (Київська область).

"Сьогодні у Центр психосоціальної підтримки в Ірпені зможе звернутись кожен, хто цього потребує… і отримати необхідну допомогу. Для Українського Червоного Хреста пріоритетним завданням при організації просторів, зокрема для дітей, є облаштування укриттів. У цьому приміщенні також облаштовано сучасне укриття, аби діти, які беруть участь у психосоціальних заходах, могли безпечно продовжувати свої заняття", - зазначив голова Київської обласної організації ТЧХУ Ігор Прокопенко.

Як повідомило ТЧХУ у фейсбуці, у двох кімнатах Центру психосоціальної підтримки відбуватимуться групові заняття з елементами творчості та активні ігри для дітей і дорослих, для людей літнього віку та заходи для підтримки всієї родини. Центр працюватиме щодня в будні дні, й кожна людина, яка не здатна самотужки подолати стрес чи переживання, зможе звернутися по допомогу. У центрі також можна отримати й іншу допомогу від Українського Червоного Хреста.

Це вже восьмий центр психосоціальної підтримки, відкритий ТЧХУ в Україні. Такі центри вже працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Кам'янці-Подільському. Психосоціальну підтримку населенню від ТЧХУ також надають у понад 60 облаштованих просторах майже на всій території України. Усі центри створені в межах діяльності напряму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста в партнерстві з Данським Червоним Хрестом.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0gEFxp7VogzM2LrPrEXDeRPkeEsvprQeT4paBU5v2V734gKCXYWD9znShmChSi9AGl